По окончании обучения Ваш ребенок освоит
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ
Почему идут учиться к нам?
Красивые ноготочки
Хватит экспериментов с черными, салатовыми и прочими раскрасками ногтей. По окончании курсов маникюра Ваша девочка-подросток научится сочетать цвета и рисовать красивые рисунки
Сертификат
Красочный сертификат об окончании курса маникюра, который не только даст возможность заявить о себе, но и станет хорошей мотивацией для дальнейшего обучения новым вещам
Счастливый ребенок
Ваша девочка не только освоит основы маникюра, но и замечательно проведет время в кругу ровесников
Гибкий график
Курсы проходят 2 дня по 4 часа каждые выходные. В шаговой доступности от метро. Можно записаться на утренний и вечерний поток.
Доступно 2 вида курсов
Курсы маникюра для девочек от 10 до 13 лет
4000 рублей
Курсы маникюра для подростков от 14 до 16 лет
5000 рублей
Остались вопросы?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ