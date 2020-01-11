Курсы маникюра для девочек-подростков
от 10 до 16 лет

По окончании обучения Ваш ребенок освоит

  • Базовые основы дизайна
  • Навыки работы с пилочкой
  • Правильный уход за ногтями 

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Почему идут учиться к нам?

Красивые ноготочки

Хватит экспериментов с черными, салатовыми и прочими раскрасками ногтей. По окончании курсов маникюра Ваша девочка-подросток научится сочетать цвета и рисовать красивые рисунки

Сертификат

Красочный сертификат об окончании курса маникюра, который не только даст возможность заявить о себе, но и станет хорошей мотивацией для дальнейшего обучения новым вещам

Счастливый ребенок

Ваша девочка не только освоит основы маникюра, но и замечательно проведет время в кругу ровесников

Гибкий график

Курсы проходят 2 дня по 4 часа каждые выходные. В шаговой доступности от метро. Можно записаться на утренний и вечерний поток.

Доступно 2 вида курсов

Курсы маникюра для девочек от 10 до 13 лет

  • Дизайн фольгой.
  • Штемпинг
  • Правильное использование наклеек.
  • Самостоятельно выполнять маникюр( форма ногтей, покрытие)
  • Выполнение дизайна дотсами,кистью.

4000 рублей

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Курсы маникюра для подростков от 14 до 16 лет

  • Правильное нанесение и безопасное снятие гельлака
  • Втирка
  • Фольга
  • Штемпинг
  • Дотс, кисть
  • Градиент
  • Наклейки

5000 рублей

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